«أبشر» يوضح الإجراء المطلوب بشأن رخصة السائق بعد صدور تأشيرة الخروج النهائي

أوضحت منصة أبشر الإجراءات المطلوبة بشأن رخصة السائق عقب صدور تأشيرة الخروج النهائي.

جاء ذلك ردًا المنصة على تساؤل وردها عبر «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: «إنَّ لدى سائق أصدرت له تأشيرة خروج نهائي ولكن رخصة القيادة لديه منتهية، فهل يجب تجديد الرخصة أوتسديد غرامة التأخير فقط، وما طريقة التجديد؟ علمًا بأنها غير ظاهرة لدي في حسابي الخاص في أبشر».

ورد منصة أبشر بأنه: «لا يلزم تجديد رخصة القيادة في هذه الحالة والمطلوب سداد المخالفات إن وجدت، علمًا بأن تجديد الرخصة يتم من خلال حساب السائق في أبشر ولا يمكن ذلك من خلال حساب المستفيد (صاحب السؤال).

يُشار إلى أن «أبشر» نظام إلكتروني شامل يتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم من دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًّا، فيما توفر بوابة ناجز متابعة الإجراءات القضائية من دون حاجة إلى زيارة المحاكم.

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