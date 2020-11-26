أمطار مكة تستنفر الجهات الحكومية

استنفرت الجهات الحكومية المختصة جاهزيتها في العاصمة المقدسة بعد أن هطلت صباح اليوم أمطار تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة عليها، وأشارت أمانة مكة المكرمة إلى دورها الاستباقي، ومتابعتها بحرص للتنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي توضح مستوى هطول الأمطار المتوقعة، خلال الأيام القادمة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتسخير كافة مواردها المتاحة وآلياتها، بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى، لتوظيفها في مواجهة الحوادث والأمطار المتوقعة.

تفقد ميداني

كما تفقد ميدانيا وكيل الأمين للتشييد والصيانة، المهندس زهير سقاط، يرافقه عدد من المهندسين والمختصين، في الإدارات التنفيذية بالأمانة، عددا من المواقع والأحياء المتأثرة جراء هطول الأمطار، وشملت الجولة تفقد أحياء المنصور والشوقية وأجياد، وطريق عثمان بن عفان «الدائري الثالث» وطريق علي بن أبي طالب «الدائري الرابع» وطريق المسجد الحرام، وطريق أم القرى، وجرى خلال الجولة رصد الملاحظات الميدانية.

ووجه سقاط فِرق الصيانة والمتابعة الميدانية، بإزالة آثار الأمطار، وتعميد شركات التشغيل والصيانة، بتنفيذ الحلول الفنية لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار والسيول، ومضاعفة الجهود، ورفع مستوى الجاهزية على مدار الساعة، خلال فترة موسم هطول الأمطار، وإعادة المواقع المتأثرة إلى وضعها الطبيعي.

إزالة آثار المطر

وتواصل وكالة التشييد والصيانة، ممثلةً في الإدارة العامة لشبكات السيول، أعمال الصيانة والنظافة، وإزالة آثار الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة، حيث شملت الأعمال مناطق العمرة وطريق المدينة، والعتيبية والزاهر والعزيزية، والمعابدة والشوقية والشهداء، والمنصور والمعيصم والشرائع، وأجياد و العوالي والإسكان، والعدل والملاوي.

حالة الطورائ

وجه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير، جميع الجهات الصحية، ممثلة في المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة، برفع حالة الطوارئ نتيجة لموجة الأمطار، التي تشهدها مكة المكرمة.

وأكد مطير، أن صحة مكة المكرمة عززت أقسام الطوارئ في المستشفيات، بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث جراء الأمطار.