السعودية | الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية مملكة البحرين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 5:25 مساءً, 26 نوفمبر 2020 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وبحث الوزيران خلال الاستقبال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والاوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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