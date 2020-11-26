شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تعلق على تصريحات ناطقها الرسمي بشأن تأجيل نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الهيئة العامة للأرصاد أنه وفقاً لما أوضحه الناطق الرسمي حسين القحطاني في مقابلة تلفزيونية , فإن قرار تأجيل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين معنى بوزارة الرياضة في حالة وجود ظواهر جوية محتملة تستدعي ذلك ولم يذكر أن هناك تأجيل محتمل. وكان تداول تصريح الناطق الرسمي حسين القحطاني يشير إلى احتمالية تأجيل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نظرًا للحالة المطرية المتوقعة على منطقة الرياض.

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