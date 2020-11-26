حالة سقيا تشتد ليلًا على الرياض وحفر الباطن

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز وسم استمرار هطول الأمطار في حالة سقيا على عدد من مناطق ومدن السعودية الليلة.

وقال المركز في آخر تحديث حول الحالة الجوية إنه متوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على أجزاء من منطقة مكة، الباحة، عسير وتمتد أيضًا نحو شمال منطقة الرياض القصيم.

وأوضح أن الحالة الجوية تستمر على منطقة مكة وسواحلها ومدينة جدة حتى ساعات الليل وتشتد في مناطق الرياض والقصيم وحفر الباطن خلال الليل.

توقعات حالة سقيا

من جانبه توقع مركز طقس العرب استمرار هطول الأمطار على جدة ضمن حالة سقيا التي شهدتها المملكة صباح اليوم الخميس.

وتوقع المركز استمرار اندفاع التيارات الباردة من شمال المنطقة تُقابلها اندفاع لتيارات جنوبية دافئة ورطبة مما يعني استمرارية تشكل التخريجات البحرية والسحب الرعدية من نواحي غرب مدينة جدة من ناحية البحر الأحمر خلال الساعات المقبلة.

الدفاع المدني يحذر

من جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، والتقيُّد بتعليمات السلامة الواردة في هذا الشأن.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

