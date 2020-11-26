غلام لـ”المواطن”: الفترة الانتقالية وراء تقلبات الطقس

2020-11-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن سالم غلام ، لـ”متابعات الخليج 365“، أن تقلبات الطقس التي تشهدها بعض مناطق السعودية في الفترة الحالية تسمى في علم الأرصاد بـ”الفترة الانتقالية” بين فصول السنة وينتج عنها عدة تقلبات جوية.

متابعة تقلبات الطقس على مدار الساعة

وأوضح أنه يتم إطلاع جميع الجهات المعنية بوضع الحالة الجوية الماطرة على مناطق المملكة والتنسيق على مدار الساعة من أجل حماية الأرواح والممتلكات ، داعيًا الجميع الابتعاد عن مجاري السيول والحرص على التقيد بالتعليمات .

توقعات حالة طقس

وفي السياق، أوضح المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع اليوم “الخميس” هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل من تلك المناطق تمتد إلى منطقة القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الرياض، الحدود الشمالية .

الرياح السطحية في البحر

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة ، وفي الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة.



