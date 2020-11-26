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2020-11-26 النيابة العامة: دخول حافز من شخص غير مصرح له جريمة موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما متابعات الخليج 365-الجوهرة سعد-الرياض أوضحت النيابة العامة بأن الدخول إلى ⁧‫منصة حافز‬⁩ من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية يُعاقب فاعلها. وقالت النيابة العامة عبر حسابها في موقع “تويتر” :“إن الدخول إلى حافز من شخص غير مصرح له في البوابة الوطنية للعمل “طاقات” أو تحديث البيانات، أو إجراء التدريبات، ومشاركة اسم مستخدم لشخص غير مصّرح له يُعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما، وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال”. وذلك يأتي وفقاً للمادة ( ۳ / ۳) و (۹) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.



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