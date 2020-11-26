كيفية تسريع تطبيق WHATSAPP وتحسين أدائه

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

إذا واجهتك بعض المشاكل في تطبيق Whatsapp المملوك لشركة فيسبوك، سواء من بطء عام في الأداء أو أن الرسائل لا يتم إرسالها، فإليك بعض النصائح البسيطة لتسريعه وإصلاح مشكلات الأداء الأخرى.

WhatsApp، هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية، لديه 1.5 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فإنه ليس خاليًا من المشكلات التي يواجهها المستخدمون من وقت لآخر، بعضها يحتاج إلى حلول بسيطة على النحو التالي، بحسب ما أوضح موقع somagnews.

1- تحقق من اتصالك بالإنترنت

إذا لم تتمكن من الاتصال بواتساب لأي سبب، فتأكد أولاً وقبل كل شيء من أن الإنترنت يعمل بشكل جيد، كل ما يمكنك فعله هو وضع هاتفك في وضع الطائرة AirPlane Mode لفترة ثم إيقاف تشغيله، وأيضًا، قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi / أو البيانات الخلوية لفترة من الوقت وقم بتشغيلها مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان يمكنك إرسال / استقبال الرسائل، ويمكنك اللجوء لإعادة تشغيل الهاتف كحل أخير.

2- امسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات الخاصة بـ Whatsapp

إذا كان WhatsApp الخاص بك يتصرف بشكل غريب مؤخرًا، فانتقل إلى إعدادات هاتفك وامسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات الخاصة بواتساب، لكن عليك معرفة أن حذف البيانات قد يؤدي إلى حذف محادثاتك وصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك، لذلك ، يجب عليك أولاً عمل نسخة احتياطية من بيانات واتساب وذلك من خلال:

انتقل إلى WhatsApp> الإعدادات Settings > الدردشات Chats > النسخ الاحتياطي Backup .

وبمجرد الانتهاء من نسخ بيانات واتساب احتياطيًا، انتقل إلى إعدادات الهاتف Phone Settings > إعدادات التطبيق App Settings > التطبيقات المثبتة Installed Apps > واتساب> مسح ذاكرة التخزين المؤقت / البيانات Clear Cache / Data.

3- حافظ على تحديث واتساب

أحد أسباب مشاكل تطبيق واتساب أو وجود أخطاء به هو عدم تحديث التطبيق بشكل منتظم، ومن الضروري أن تبقيه محدثًا؛ لأن كل تحديث يجلب بعض التحسينات الجديدة وإصلاحات الأخطاء؛ لذلك إذا واصلت استخدام الإصدار الأقدم من التطبيق، فمن المحتمل أن تفقد هذه التحسينات، مما يؤدي إلى تباطؤ الأداء أو عدم اتساقه.

ولتحديث التطبيق انتقل إلى متجر قوقل Google Play> الإعدادات Settings > تحديث التطبيقات تلقائيًا Automatically update apps، اختر ما تفضله وفقًا لذلك.

وتحقق أيضًا مما إذا كنت قد قمت بالتسجيل في برنامج WhatsApp Beta التجريبي، وإذا وجدت أنك فيه ارجع إلى إطلاق واتساب العام.

4- تأكد من أن لديك ذاكرة كافية

غالبًا ما يواجه المستخدمون مشاكل في واتساب على الأجهزة ذات سعة التخزين غير الكافية وذاكرة الوصول العشوائي الصغيرة، مما يجعل التجربة أحيانًا بطيئة، والسبب هو أن التطبيق يحتاج إلى مساحة كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين الخاصة بهاتف المستخدمين ليعمل بشكل صحيح.

وإذا كانت ذاكرة هاتفك ممتلئة بالفعل فإن أداء واتساب سوف يتباطأ أثناء عرض وتنزيل الصور الجديدة التي تتلقاها، وبالمثل، يتم استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بهاتفك بواسطة تطبيقات تعمل غالبًا في الخلفية؛ لذلك، إذا لم يتمكن هاتفك من تخصيص ذاكرة وصول عشوائي (RAM) كافية لـ واتساب فمن المحتمل أن يواجه التطبيق بعض المشاكل، لذا أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها حتى يتمكن واتساب من تعزيز أدائه.

