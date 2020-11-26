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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مشرف التجمع الصحي الجنوبي محمد بن علي بجوي، قرارًا بتكليف يحيى بن علي حدادي مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بالتجمع، اعتبارًا من تاريخه.
جاء هذا القرار لما يتمتع به "الحدادي" من كفاءة إدارية؛ حيث عمل في عدد من المناصب القيادية بصحة جازان، وحصل على الدبلوم العالي ما بعد الجامعي في تخصص العلاقات العامة والاتصال المؤسسي من معهد الإدارة العامة بالرياض.
وأعرب "الحدادي" عن شكره لتلك الثقة التي تعد حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، بإذن الله، مقدمًا شكره لكل من أولاه إياها لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 05:54 PM"حدادي" مديرًا للتواصل والتوعية الصحية بالتجمع الجنوبي
أصدر مشرف التجمع الصحي الجنوبي محمد بن علي بجوي، قرارًا بتكليف يحيى بن علي حدادي مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بالتجمع، اعتبارًا من تاريخه.
جاء هذا القرار لما يتمتع به "الحدادي" من كفاءة إدارية؛ حيث عمل في عدد من المناصب القيادية بصحة جازان، وحصل على الدبلوم العالي ما بعد الجامعي في تخصص العلاقات العامة والاتصال المؤسسي من معهد الإدارة العامة بالرياض.
وأعرب "الحدادي" عن شكره لتلك الثقة التي تعد حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، بإذن الله، مقدمًا شكره لكل من أولاه إياها لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
، "حدادي" مديرًا للتواصل والتوعية الصحية بالتجمع الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
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