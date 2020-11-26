، صافرة (بولندية) لقيادة نهائي الكأس.. بين الهلال والنصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يجمع الهلال والنصر، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض؛ للحكم البولندي الدولي سيمون مارتشينياك.

ويحمل الحكم البولندي سيرة كبيرة خلال مسيرته التحكيمية التي بدأت منذ عام 2002؛ حيث أدار 461 مباراة، كما شارك في مونديال روسيا 2018، وأدار 38 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ 2014؛ منها 9 مباريات في الأدوار النهائية.