اليمن يدين محاولات الحوثي لاستهداف المملكة.. ويطالب بتصنيفها جماعة إرهابية

دان نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الخميس، هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا في أعقاب إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأربعاء، اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر.

كما أعلن التحالف أيضًا تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر، لافتًا إلى إصابة سفينة تجارية بأضرار طفيفة جراء شظايا العملية الإرهابية.

وفي ذات الإطار، حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الخميس، من تساهل المجتمع الدولي مع ارتفاع وتيرة الأنشطة الإرهابية لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، التي تنفذ بتخطيط وسلاح إيراني، مطالبا بتصنيفهم جماعة إرهابية.

وقال الإرياني، إن الهجمات الحوثية تستهدف المصالح الدولية، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية.

وتابع الإرياني: السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي يبدأ بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مؤكدًا أنه يجب دعم الحكومة اليمنية في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في كل أراضيها.

يذكر أن مسؤولًا في وزارة الطاقة السعودية كان صرح، مساء الإثنين، بوقوع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة؛ نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف، ولم تحدث جراء الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

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