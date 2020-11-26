الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا الجديدة في المملكة.. و«الرياض» في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ظهور 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، تصدرتها الرياض بتسجيل 65 حالة، وتلتها جدة بتسجيل 29 حالة. وسجلت مكة المكرمة 24 حالة، والمدينة المنورة 22 حالة.

وسجلت عنيزة والطائف ووادي الدواسر 11 حالة لكل منها، فيما سجلت الخرج 10 حالات، وينبع 9، والمجمعة 8، وسجلت بريدة والدمام وتبوك 7 حالات لكل منها، وسجلت الهفوف ومهد الذهب 6 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 5 حالات في كل من حائل ونجران والدلم وعيون الجواء، و4 حالات في الخفجي، و3 حالات في كل من المبرز، ورجال ألمع والقطيف وبقيق والدوادمي.

وتم تسجيل حالتين فقط في كل من الباحة ووادي الفرع والأسياح والقريع والحرجة وبللسمر وخميش مشيط وموقق والريث وجازان والشعبة وعرعر والزلفي وضرماء، وسجلت حالة إصابة واحدة في كل من سكاكا والعيص وخيبر والمذنب والقريات والقنفذة وتربة وبارق ومحايل عسير وبيشة وحوطة بني تميم والنعيرية والظهران وقرية العليا وحفر الباطن وخليص ويدمة وطريف والسليل ورفائع الجمش والوجه.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 356389، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 345215.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 5840 حالة، فقد تم تسجيل 15 حالة وفاة، و428 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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