أمانة جدة تزيل 117 حظيرة مخالفة بنطاق طيبة

أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة (117) حظيرة عشوائية على مساحة 1500م وعددًا من الخيام والشبوك المخالفة، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري ومنع المخالفات بكل أشكالها.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية م. محمد جابر الزهراني أن فرق الرقابة الميدانية رصدت عددًا من المخالفات تمثلت في احداثات وحظائر عشوائية في غير الأماكن المخصصة وجرى إزالتها فورًا مبينًا استمرار الجولات في نطاق البلدية؛ لرصد الممارسات العشوائية ومكافحة الظواهر السلبية.