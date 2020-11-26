النيابة العامة تحذر غير المصرح لهم: الدخول لـ«حافز» جريمة معلوماتية

تستحق عقوبة السجن أو الغرامة..
حذرت النيابة العامة، اليوم الخميس، من الدخول للبوابة الوطنية للعمل «حافز» للأشخاص غير المصرح لهم، مشيرة إلى أنها جريمة معلوماتية تستحق السجن والغرامة.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر «تويتر»: «الدخول إلى حافز من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما، وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال».
وأوضحت الأفعال التي تعتبر جريمة معلوماتية، والتي جاءت كالآتي:
- دخول غير مصرح.
- تحديث البيانات.
- إجراء التدريبات.
- مشاركة اسم المستخدم لشخص غير مصرح له.
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