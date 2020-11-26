أخبار السعودية اليوم.. قانوني لـ«عاجل»: الصياح في وجه الزوجة «تعنيف».. و20 أستاذًا بجامعة الملك سعود ضمن قائمة أفضل علماء العالم

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة؛ أسفرت عن إحباط محاولات لتهريب كميات كبيرة من الحشيش والقات المخدر بمنطقتي جازان ونجران.. وإلى التفاصيل:

المحامي «العتيبي» لـ«عاجل»: الصياح في وجه الزوجة «تعنيف» تترتب عليه عقوبات

أكد المحامي المستشار القانوني ماجد العتيبي لـ«عاجل»، تجريم الإساءة للمرأة بعقوبات رادعة، وأن الصياح في وجهها يعد من أشكال العنف النفسي ضدها، مشيرًا إلى أن نظام الحماية من الإيذاء تضمَّن تجريم كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة معاملتها جسديًّا أو نفسيًّا أو جنسيًّا، أو التهديد به.

يأتي هذا وفق المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 15/11/1434هـ.

بالأسماء.. 20 من أساتذة جامعة الملك سعود ضمن قائمة أفضل علماء العالم

تم اختيار 20 عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة في جامعة الملك سعود، ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم.

وذكرت الجامعة، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن القائمة تضم أسماء أفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا أكاديميًّا في مختلف التخصصات، الذين يبلغ عددهم نحو 160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادًا على قاعدة بيانات‎ سكوبس (Scopus) العالمية في 22 تخصصًا علميًّا و176 تخصصًا فرعيًّا.

مزايا حصول «البريد السعودي» على رخصة تخليص جمركي

منحت الجمارك السعودية رخصة تخليص جمركي للبريد السعودي، بحضور محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ورئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي.

ويأتي منح الرخصة سعيًا من الجمارك السعودية والبريد السعودي إلى رفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وتطوير الإجراءات الجمركية بالمجمعات البريدية؛ حيث سيتولى البريد السعودي، بموجب منحه الرخصة، القيام بجميع مهام التخليص الجمركي، بما في ذلك الخطوات اللازمة للفسح التي تشمل التواصل مع العملاء.

«تقويم التعليم» تحسم حصول العاطل عن العمل على رخصة معلم

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يحق للعاطل عن العمل الحصول على رخصة معلم.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة، عبر تويتر، ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «نعم.. يحق لك إصدار الرخصة المهنية المناسبة لك، ولا يرتبط ذلك بحالتك الوظيفية حاليًّا».

تنويه من «الخطوط السعودية» حول سن الأطفال والبالغين في حجز التذاكر

أوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، السن المحددة لبداية معاملة الأطفال كبالغين في حجز التذاكر على متنها؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «بخصوص الطفل البالغ من العمر 13 سنة، هل احجز له مقعدَ بالغٍ أو طفلٍ؟».

وزارة الداخلية تحبط مخططًا إجراميًّا لتهريب 459 كيلوجرام حشيش و24 طن قات

أعلنت وزارة الداخلية أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة؛ أسفرت عن إحباط محاولات لتهريب (459) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، و(24) طنًّا و(731) كيلوجرامًا من القات المخدر بمنطقتي جازان ونجران.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم إيقاف المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وعددهم (225) متهمًا، بينهم (184) من الجنسية اليمنية و(23) من الجنسية الإثيوبية و(15) مواطنًا و(3) من الجنسية الصومالية.

إصدار فاتورة سداد عبر «ناجز».. «العدل»: تتم عبر 10 خطوات

أوضحت وزارة العدل خطوات إصدار فاتورة سداد عبر منصة ناجز، ضمن تقديمها شروحات للخدمات العدلية المقدمة إلكترونيًّا.

وكشفت وزارة العدل، عن تقديم بوابة ناجز خدماتها لأكثر من 355 ألف مستفيد، عبر 1.6 مليون عملية دخول للمستفيدين، خلال شهر أكتوبر الماضي.

حالة تمنع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة

علقت الهيئة العامة للزكاة والدخل على احتساب ضريبة القيمة المضافة على شراء السيارات المستعملة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يخضع شراء السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قبل معرض أو شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة. أما بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاطًا اقتصاديًّا لفرد آخر؛ فلا يخضع لضريبة القيمة المضافة».

«بؤر ممطرة» تتجه بسرعة نحو سواحل مكة والمدينة.. و«كراني» يحذر

حذر خبير الأرصاد، حسن كراني، من شدة الأمطار والبرد والرياح الهابطة وانعدام الرؤية والسيول،على مدن سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال كراني، عبر تويتر: «بعون الله، تم تكون بؤر ممطرة على البحر، تتحرك بصورة متسارعة إلى سواحل (ينبع- رابغ- جدة- أجواء مكة المكرمة- وجنوبًا حتى الليث- القنفذة».

«الأمطار الغزيرة» تدفع المركز الوطني للأرصاد إلى تنبيه قاطني جدة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أن أمطار جدة الغزيرة مستمرة، داعيًا الجميع إلى الانتباه وتوخي الحذر.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن علام، إن جدة تشهد إمطارًا غزيرة والحالة مستمرة، مشيرًا إلى أن مركز التحاليل والتوقعات، وجه بسرعة إصدار التنبيهات والإنذارات، مع استمرار التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

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