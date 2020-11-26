خلال اتصال هاتفي لولي العهد.. رئيس حكومة اليابان يشيد بنجاح قمة العشرين

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا.

وعبر ولي العهد- خلال الاتصال- عن التهنئة لـ«يوشيهيدي سوغا» بتولي رئاسة الوزراء في اليابان، متمنيًا له التوفيق.

كما جرى خلال الاتصال التأكيد على حرص البلدين لتعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية السعودية- اليابانية 2030.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء الياباني بنجاح قمة مجموعة العشرين، وبقيادة المملكة لأعمال المجموعة.

اقرأ أيضا:

ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في نيوم

ولي العهد: المملكة ستواصل دعم الجهود لتوفير لقاحات كورونا للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة