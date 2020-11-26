تهنئة سعودية لـ«يوشيهيدي سوغا» بمنصبه الجديد
أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا.
وعبر ولي العهد- خلال الاتصال- عن التهنئة لـ«يوشيهيدي سوغا» بتولي رئاسة الوزراء في اليابان، متمنيًا له التوفيق.
كما جرى خلال الاتصال التأكيد على حرص البلدين لتعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية السعودية- اليابانية 2030.
من جهته، أشاد رئيس الوزراء الياباني بنجاح قمة مجموعة العشرين، وبقيادة المملكة لأعمال المجموعة.
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كانت هذه تفاصيل خبر خلال اتصال هاتفي لولي العهد.. رئيس حكومة اليابان يشيد بنجاح قمة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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