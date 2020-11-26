الخطوط السعودية تدعو المسافرين للحضور إلى المطار قبل الإقلاع بساعتين

دعت الخطوط السعودية المسافرين إلى ضرورة الحضور إلى المطارات قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين على الأقل، نظرًا للظروف الجوية وحالة الطقس المتقلب هذه الأيام. وقالت الخطوط عبر(Twitter): ضيوف السعودية الكرام، نظرًا لحالة الطقس هذه الأيام، وما يصاحبها من تحديات تشغيلية، نرجو منكم الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع، متمنين لكم رحلة آمنة.



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