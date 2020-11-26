الخميس 26 نوفمبر 2020

شهد متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا، في معظم تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.



وسجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقا "العين الإخبارية" في 24 بنكا.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع سعر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 4.161 جنيه للشراء، ونحو 4.188 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.158 جنيه للشراء، ونحو 4.185 جنيه للبيع أمس.

واستقر سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري، عند 4.0705 جنيه للشراء، و4.1834 جنيه للبيع، وهو نفس سعر بنك مصر.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 4 بنوك، عند نحو 4.16 جنيه، هى بنك عودة، بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند نحو 4.22 جنيه.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أن الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو 3.6%، مؤكدا أنه يفوق التوقعات بفضل الإجراءات الحكومية التي ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار قرشا واحدا في السوق إلى نحو 15.606 جنيه للشراء، ونحو 15.706جنيه للبيع، مقابل نحو 15.596 جنيه للشراء، و نحو 15.696 جنيه للبيع الأربعاء.

كما زاد متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، علي موقع البنك المركزي إلي نحو 18.548 جنيه للشراء، ونحو 18.673 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.4995 جنيه للشراء، و18.6244 جنيه للبيع الأربعاء.

وأيضا صعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري، إلى نحو 20.825 جنيه للشراء، ونحو 20.952 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.7860 جنيه للشراء، و20.9130 جنيه للبيع أمس.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.24 جنيه للبيع، و 4.27 جنيه للشراء.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.043 جنيه للشراء، ونحو 51.440 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.953 جنيه للشراء، و 51.350 جنيه للبيع الأربعاء.