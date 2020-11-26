شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 26 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356389 حالة.

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 428 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 345215 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5840 حالة وفاة.

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