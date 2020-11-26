شكرا لقرائتكم خبر عن 202 مليون لمشروع تصريف السيول بالهفوف والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة المشاريع أكثر من 25 % من مشروع تصريف مياه أمطار ودرء أخطار السيول بحي السليمانية الجنوبية بالهفوف، والتي تتجاوز قيمة المشروع 202 مليون ريال.

وأكد أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم، أن المشروع يخدم أحياء (الربوة -السلمانية الجنوبية -جزء من حي السلمانية الشمالية) بإجمالي طول شبكة الانحدار 79409 أمتار طولية من قطر 315 مم وحتى قطر 3000 مم، ويرتبط المشروع بمحطة تضم 6 مضخات (4 تعمل +2 احتياطي)، فيما يتكون طول خط الطرد 3740 قطر 2600 مم من محطة الضخ إلى القناة الإستراتيجية، وبطول 2540 م من محطة الضخ إلى البحيرة المؤقتة.

من جهته أوضح وكيل المشاريع المهندس هشام العوفي، أن الأمانة تواصل أعمالها في مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار بطريق الملك فهد الذي يتكون من أعمال خطوط الأنابيب، وإعادة السفلتة وطبقات الأساس لخنادق الأنابيب، وأعمال المانهولات وغرف التفتيش والعزل وما يتطلبه المشروع من أعمال تضمن جودة مخرجات العمل، مشيراً إلى أن المشروع يخدم طريق الملك فهد – طريق الأمير سعود بن جلوي –طريق الأمير طلال بن عبد العزيز، بمساحة 20 كليو متر مربع، وبقيمة تكلفة تتجاوز 65 مليون ريال.

وأكد العوفي، الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار دي ون بطريق الملك فهد، شملت أعمال التدعيم الإنشائي للأجزاء المتضررة، ومعالجة القطاع الخرساني لسقف العبارة بالكامل، وأعمال المعالجة للتشققات الإنشائية والسطحية، وأعمال المعالجة ومقاومة الصدأ للحديد، إضافة إلى العزل المائي للعبارة بالكامل بمواد إسمنتية.