شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي مضر بالقديح والان نبدء بالتفاصيل

التقى محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي بالمحافظة مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة القطيف محمد فهد بومية ورئيس نادي مضر بالقديح الدكتور سعيد سلمان الجارودي وأعضاء مجلس الإدارة الجديد وعدد من اللاعبين بمناسبة تشكيل المجلس الجديد ، وتحقيق النادي لبطولة النخبة لكرة اليد على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة بنسختها (١٨)، وبطولة كأس الامير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها (٤٢) .

حيث رحب المحافظ بالجميع وتهنئتهم على هذا الانجاز غير المستغرب على أندية وابناء المحافظة بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتوجيهاتها واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة ، وبمتابعة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - حفظهما الله- الدائمه لرفعة الشباب الرياضي بالمنطقة الشرقية ، وبجهود ابناء النادي التي أثمرت ولله الحمد بتحقيق هذه النتائج .

فيما قدم رئيس النادي شرحاً موجزاً عن انشطة النادي وانجازاته والخطط والبرامج المستقبلية التي يطمح المجلس وابناء النادي تحقيقها في المرحلة القادمة ، مؤكدًا تظافر جهود الجميع لإنجاحها لدعم الرياضة السعودية تحت اشراف ورعاية وزارة الرياضة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل.