شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة : الدخول المخالف إلى "حافز" جريمة معلوماتية والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت النيابة العامة أن الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما، وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال.

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