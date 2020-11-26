شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الخفجي يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن الجديد والان نبدء بالتفاصيل
استقبل محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع في مكتبه بالمحافظة اليوم الدكتور صالح بن مفلح ال صقر الذي قدم للسلام على سعادته بمناسبة تعيينه رئيساً لجامعة حفر الباطن.
وبارك الهزاع لسعادة رئيس جامعة حفر الباطن ، مشيراً إلى توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - يحفظهما الله- بالارتقاء بجودة العمل لتقديم خدمات ترتقي بالجامعة والكلية الجامعية بالخفجي وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – متمنياً له التوفيق والسداد. فيما عبّر الدكتور آل صقر عن شكره لسعادة المحافظ على دعمه الدائم غير المحدود للجامعة وبرامجها.
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