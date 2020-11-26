شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مواد إيوائية لمتضرري إعصار "جاتي" في سقطرى والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع مواد إيوائية شملت 15 خيمة و 90 بطانية و 45 بساطا للمتضررين من الإعصار " جاتي "في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، استفاد منها 270 فردا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ للشعب اليمني الشقيق .