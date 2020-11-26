شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مواد إيوائية لمتضرري إعصار "جاتي" في سقطرى والان نبدء بالتفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع مواد إيوائية شملت 15 خيمة و 90 بطانية و 45 بساطا للمتضررين من الإعصار " جاتي "في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، استفاد منها 270 فردا.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ للشعب اليمني الشقيق .
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع مواد إيوائية لمتضرري إعصار "جاتي" في سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.