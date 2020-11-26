شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: الدخول إلى «حافز» جريمة معلوماتية في هذه الحالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت النيابة العامة أن الدخول إلى «حافز» من شخص غير مصرح سواء لغرض تحديث البيانات أو إجراء التدريبات له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما، كما تشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال، وكل من شارك اسم المستخدم لشخص غير مصرح له.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب النيابة العامة على موقع «تويتر».