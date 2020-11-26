«الخطوط السعودية» تدعو المسافرين للحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع

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جدة - خالد شويل - دعت الخطوط السعودية المسافرين إلى الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع. وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية عبر حسابه على «تويتر»: «ضيوف «السعودية» الكرام، نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية، نرجو منكم الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع، متمنين لكم رحلة آمنة».



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