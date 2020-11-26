شكرا لقرائتكم خبر عن لا إغلاق للأنفاق من أمطار جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي عدم تأثر كافة الإنفاق بمحافظة جدة من الأمطار حتى الساعة، فيما باشرت آليات الأمانة رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه في عدة مواقع شمال وجنوب المحافظة.



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