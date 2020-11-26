محمد بن مسعود - الدمام - أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى ⁧‫"حافز" ‬⁩ من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما. وأوضحت أن العقوبة تشمل كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال.

النيابة تحذر: الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له جريمة معلوماتية عقوبتها السجن والغرامة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-11-26 أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى ⁧‫"حافز" ‬⁩ من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما. وأوضحت أن العقوبة تشمل كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال. 26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 03:41 PM أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى ⁧‫"حافز" ‬⁩ من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما. وأوضحت أن العقوبة تشمل كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال.

، النيابة تحذر: الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له جريمة معلوماتية عقوبتها السجن والغرامة ،

المصدر : الخليج 365

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