- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما.
وأوضحت أن العقوبة تشمل كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال.
النيابة تحذر: الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له جريمة معلوماتية عقوبتها السجن والغرامةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-11-26
أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما.
وأوضحت أن العقوبة تشمل كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
03:41 PM
أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما.
وأوضحت أن العقوبة تشمل كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال.
، النيابة تحذر: الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له جريمة معلوماتية عقوبتها السجن والغرامة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تحذر: الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له جريمة معلوماتية عقوبتها السجن والغرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.