شكرا لمتابعة خبر عن معلم يتفاجأ بوجود لوحته المباعة قبل 4 سنوات في مكتب ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال معلم التربية الفنية، محمد الرباط، إن اللوحة التي قد باعها قبل 4 سنوات وجدها معلقة في مكتب ولي العهد، الأمير قال معلم التربية الفنية، محمد الرباط، إن اللوحة التي قد باعها قبل 4 سنوات وجدها معلقة في مكتب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وأضاف، وفقا لـ"سبق"، أن اللوحة عبارة عن لوحة تشكيلية بالحروف العربية، ومرت بتجارب تقنية مختلفة. ونوه بأن لوحته تم بيعها في إحدى الصالات بجدة، لافتا إلى أنه شعر بسعادة عندما وجد أن لوحته موجودة في خلال اللقاء الذى جمع مكتب ولي العهد بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

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