إصدار فاتورة سداد عبر «ناجز».. «العدل»: تتم عبر 10 خطوات

أوضحت وزارة العدل خطوات إصدار فاتورة سداد عبر منصة ناجز، ضمن تقديمها شروحات للخدمات العدلية المقدمة إلكترونيًا.

وأوردت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إنفوجرافًا بعنوان (خدمة إصدار فاتورة سداد بـ 10 خطوات) جاء به ما يلي:

1. الدخول على بوابة ناجز.

2. لوحة معلوماتي (استعراض الطلبات من خلال لوحة معلوماتي).

3. الطلبات المقامة ضدي.

4. اختر عرض الطلب.

5. اختر القرارات.

6. القرارات اختر التفاصيل لاستعراض إصدار فاتورة سداد.

7. طلب إجراء من الدائرة.

8. طلب إصدار فاتورة سداد.

9. حدد السبب (لم يتم إصدار فاتورة سداد).

10. إرسال.

ومكنت بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التابعة لوزارة العدل، عشرات الآلاف من المستفيدين، من إجراء خدمات القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بُعد، بنفس الجودة والكفاءة، وذلك دون الحاجة زيارة المقرات العدلية.

وكشفت وزارة العدل، عن تقديم بوابة ناجز خدماتها لأكثر من 355 ألف مستفيد، عبر 1.6 مليون عملية دخول للمستفيدين، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد طلبات خدمات أطراف التنفيذ المقدمة عبر البوابة خلال أكتوبر، بلغت أكثر من 107 آلاف طلب، منها 70 ألف طلب تنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى أن البوابة تشتمل على نحو 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت، منها الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، والترافع الإلكتروني، والمرئي، وخدمة «صحيفة الدعوى»، «إضافة ممثل في الدعوى»، وغيرها من الخدمات القضائية.

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