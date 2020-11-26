عاجل-إحباط تهريب 459 كيلوجرام حشيش و24 طن قات بحوزة 225 متهما

أعلنت وزارة الداخلية، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب 459 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، و24 طنًا و731 كيلوجرامًا من القات المخدر بمنطقتي جازان ونجران.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، مسفر القريني، أنه تم إيقاف المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وعددهم 225 متهمًا، بينهم 184 متهمًا من الجنسية اليمنية، و23 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و15 مواطنًا، و3 متهمين من الجنسية الصومالية.