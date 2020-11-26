شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يستقبل نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة والان مع التفاصيل

الخميس 26 نوفمبر 2020

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء امس، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.



وخلال اللقاء جرى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، وكذا بحث السبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذ الاتفاق.

وفي بداية اللقاء رحب فخامة الرئيس بصاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والمصير المشترك للشعبين الشقيقين.. معربا عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام باليمن ودعم لحكومته الشرعية والشعب اليمني.

وقال لقد جسدت المملكة العربية السعودية أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على وأحدية المصير والهدف المشترك وذلك ما تجلى في وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم التضحيات والدماء لنصرته وعزته وإعادة أمنه واستقراره.

وحمل فخامة الرئيس صاحب السمو نقل تحياته وامتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. لافتاً الى التوافق الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.

من جانبه نقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع لفخامة الرئيس تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأكد مجدداً موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيتها الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوعه وفقاً لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

كما أشاد سموه بحكمة فخامة الرئيس وحرصه على الحوار لمعالجة القضايا في مختلف المحطات، مؤكدا على ان امن اليمن واستقراره جزءً لا يتجزأ من امن واستقرار المملكة والخليج، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وللمضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء امس، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وخلال اللقاء جرى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، وكذا بحث السبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذ الاتفاق.

وفي بداية اللقاء رحب فخامة الرئيس بصاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والمصير المشترك للشعبين الشقيقين.. معربا عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام باليمن ودعم لحكومته الشرعية والشعب اليمني.

وقال لقد جسدت المملكة العربية السعودية أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على وأحدية المصير والهدف المشترك وذلك ما تجلى في وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم التضحيات والدماء لنصرته وعزته وإعادة أمنه واستقراره.

وحمل فخامة الرئيس صاحب السمو نقل تحياته وامتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. لافتاً الى التوافق الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.

من جانبه نقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع لفخامة الرئيس تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأكد مجدداً موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيتها الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوعه وفقاً لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

كما أشاد سموه بحكمة فخامة الرئيس وحرصه على الحوار لمعالجة القضايا في مختلف المحطات، مؤكدا على ان امن اليمن واستقراره جزءً لا يتجزأ من امن واستقرار المملكة والخليج، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وللمضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.