شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد" يحصل على رخصة تخليص جمركي والان نبدء بالتفاصيل

منحت الجمارك السعودية "رخصة تخليص جمركي" للبريد السعودي، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني ومعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي.

ويأتي منح الرخصة سعيًا من الجمارك السعودية والبريد السعودي إلى رفع كفاءة الخدمات التشغيلية وتطوير الإجراءات الجمركية بالمجمعات البريدية، حيث سيتولى البريد السعودي بموجب منحه الرخصة القيام بجميع مهام التخليص الجمركي بما في ذلك الخطوات اللازمة للفسح التي تشمل التواصل مع العملاء وإشعارهم بتقديم أي مستند لإنهاء الإجراءات الجمركية إضافةً إلى تعبئة البيان الجمركي وتسليم الشحنات للعملاء.

وتهدف الخطوة إلى تمكين مؤسسة البريد السعودي من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين والارتقاء بالخدمات المقدمة في المجمعات البريدية، إضافةً إلى أن ذلك يُحقق ما تسعى إليه الجمارك بتركيز أدائها على النواحي الرقابية والأمنية والمالية، مما يُسهم في تيسير الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية وتعزيز أداء العمل الجمركي.

وكانت الجمارك السعودية قد بدأت مؤخرًا بتقديم دورات تدريبية لدفعة من منسوبي البريد السعودي من خلال أكاديمية الجمارك، تناولت دورات تدريبية في الأعمال الجمركية وذلك بهدف التعريف بالإجراءات الجمركية للمخلصين والخطوات اللازمة لإنهاء فسح الشحنات.