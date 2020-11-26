شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 459 كيلو حشيش و24 طنًا من القات والقبض على 225 متهمًا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم إيقاف المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وعددهم (225) متهماً، بينهم (184) متهماً من الجنسية اليمنية و (23) متهماً من الجنسية الإثيوبية و (15) مواطناً و (3) متهمين من الجنسية الصومالية.
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