حالة سقيا مستمرة على جدة .. ابقوا في منازلكم

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا تزال أمطار جدة الآن تهطل ضمن حالة سقيا التي تشهدها المملكة فيما تتزايد فرص استمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

ودعا أستاذ المناخ في جامعة القصيم عبدالله المسند الجميع بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم.

ونشر المسند صورًا توضح الغيوم الكثيفة على جدة وعلق عليها بالقول :” حالة سقيا سقى الله بها جدة الآن ولله الحمد والمنة، وبقي فيها بقية.. يُفضل البقاء في المنازل اليوم لسلامتكم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



