شاهد.. شباب تبوك يجسدون هوية قمة العشرين بطريقتهم

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك تصوير : أحمد المدخلي

جسد أربعة شباب من أبناء منطقة تبوك محاكاة لهوية قمة دول العشرين والتي عقدت مطلع هذا الأسبوع برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بعرض فيلم فيديو يظهر فيه شاب يمتطي صهوة جواد ويرتدي الزي الشعبي وتحلق من فوقه طائرات فريق الصقور السعودية.

“متابعات الخليج 365” التقت فريقَ العمل وهم المخرج والمصور وصاحب الفكرة، بدر خضر العطوي، والخيال عبدالعزيز الزميلي العطوي والمصورين ماهر العقيلي العطوي وهاني العمراني.

في البداية أوضح المصور ماهر العقيلي أن هذا العمل كان فكرة للمخرج وتم عقد العديد من الاجتماعات وترتيب الأفكار واختيار مواقع التصوير والتي حرصنا أن تكون في أعلى قمة في منطقة تبوك محاكاة لقمة دول العشرين وتم اختيار موقعين تم التصوير فيهما حتى استطعنا الخروج بهذا العمل المشرف والمميز والذي تم تداوله بشكل كبير ومُبهر.

أما المصور هاني العمراني فأوضح أن تصوير العمل استمر لمدة ثلاثة أيام، ونحن فخورين بما وصلنا إليه من تميز وانتشار كبير في مواقع التواصل والقنوات الفضائية وهذا أقل ما نقدمه لوطننا العزيز.

أما عبدالعزيز الزميلي العطوي، والذي جسد دور الخيال على صهوة جواده رافعًا راية تتضمن شعار القمة، فقد بيَّن أنه وقع الاختيار عليه من مخرج العمل ليجسد هذا الدور، وبين أنه تم اختيار اللبس التراثي والذي يمثل هوية الوطن بكل دقة وعناية :” والحمد لله وفقنا بالعمل خصوصًا وأن طائرات فريق الصقور السعودية كانت مشاركة بالعمل وكانت تطير على ارتفاع منخفض كي يظهر التميز”.

وقد أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في وقت سابق، بتميز الشاب عبدالعزيز عيد الزميلي أحد أبناء منطقة تبوك، والذي جسد شخصية الفارس السعودي والاعتزاز بتراثه الأصيل، والتي لاقت انتشارًا واسعًا في وسائل التوصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين التي استضافتها المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بالشاب الزميلي في ديوان الإمارة، والذي قدم لسموه تقريراً عن مشاركته من خلال ألبوم يحوي العديد من الصور مؤكدًا سموه بأن تميز أبناء المملكة سجل نجاحه في استضافة قمة العشرين من خلال تواجدهم في مختلف القطاعات المنظمة للقمة، مثنياً سموه على جهوده وجهود زملائه الذين ساهموا بنجاح العمل.

هذا وقد أعرب الخيّال عبدالعزيز الزميلي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه الإشادة والتشجيع غير المستغرب من سموه، والذي هو تحفيز لجميع أبناء المنطقة والمملكة لتأكيد تميزهم وحضورهم اللافت سواء على الأصعدة المحلية والقارية.



