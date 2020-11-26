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فيديو.. وزارة الداخلية تحبط تهريب 459 كجم من الحشيش المخدر و24 طنًا من القات
ضبطت 225 متهمًا بمنطقتي جازان ونجران بينهم 184 من الجنسية اليمنية
متابعات الخليج 365 واس
أعلنت وزارة الداخلية، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولات لتهريب (459) كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و (24) طناً و (731) كيلوجراماً من القات المخدر بمنطقتي جازان ونجران.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم إيقاف المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وعددهم (225) متهماً، بينهم (184) متهماً من الجنسية اليمنية و (23) متهماً من الجنسية الإثيوبية و (15) مواطناً و (3) متهمين من الجنسية الصومالية.
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