الملك سلمان يُصدر عدة قرارات هامة بعد اجتماعه بالوزراء

اجتمع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمجلس الوزراء السعودي عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من القضايا الهامة سواء الداخلية أو الخارجية، موجهًا الشكر والتقير في البداية، لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة، وقيادات المنظمات الدولية، على المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة المملكة، التي تم خلالها تأكيد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تبعات انتشار وباء كورونا المستجد، وعوامل مواجهته والقضاء عليه، وبعث رسائل الاطمئنان والأمل لجميع الشعوب حول العالم.

ويتابع عدد من القضايا

وتابع تفاصيل ما نتج عن القمة، من مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الوباء، وما تم الوصول إليه في تطوير لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص، والعمل على إتاحة وصولها بشكل عادل وبتكلفة ميسورة للجميع وبالذات الدول الفقيرة، وتعزيز فرص العمل للجميع وخاصة للمرأة والشباب ، بالإضافة إلى تهيئة الظروف لتنمية اقتصاد أكثر استدامة ويشمل ذلك تعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، من أجل بناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، كما اطلع على ما جاء في الاتصالات الهاتفية مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وإصدار عدد من القرارات الهامة

تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع حكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.