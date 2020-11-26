شكرا لمتابعة خبر عن مرور العاصمة المقدسة يدعو قائدي المركبات لتوخي الحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): دعت الإدارة العامة للمرور في العاصمة المقدسة قائدي المركبات لتوخي الحذر. دعت الإدارة العامة للمرور في العاصمة المقدسة قائدي المركبات لتوخي الحذر. كما شددت الإدارة على أهمية التقيد بتوجيهات رجال المرور أثناء تحويل الحركة عن مكان تجمع السيول. يذكر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة أماكن في مكة المكرمة، ومنها الكامل وأضم وبحرة والعاصمة المقدسة، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة الثامنة مساءً.

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