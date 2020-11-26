شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تستغيث بعد منعها عن العمل بسبب شكواها من وافد اعتدى عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة بتظلم مواطنة كشفت عن منعها من العمل بسبب إدعائها على أجنبي حاول الإعتداء عليها أثناء الدوام.

وأكدت المواطنة أنها تعمل " مساعد تمريض " بمستشفى الأمن ، وقام رئيس قسم العمليات " برتغالي الجنسية " بالإعتداء عليها ، وعندما لجأت للقضاء واشتكت المستشفى وكذلك المدعى عليه ، قام رؤسائها بطي قيدها .

وقالت المواطنة أنها فوجئت بإلغاء بصمة الإنصراف عند خروجها من العمل ، مناشدة الجهات المختصة بالتدخل لعدم التلاعب بالأنظمة الإلكترونية .

كما كشفت عن تلاعب وقص في فيديوهات كاميرات المراقبة التي توثق الواقعة ، مطالبة بمراجعة الفيديوها ت ومساعدتها لإثبات حقها .

وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع شكوى الفتاة ، مؤكدين أن الجهات المختصة لن تصمت عن حقها ، وطالبوا بإنهاء عقد الأجنبي وإيصال الأمر للنيابة وهيئة الفساد طالما ثبت صحة ذلك .