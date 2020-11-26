شكرا لمتابعة خبر عن المدة اللازمة لزوج المواطنة لنقل الكفالة عند وفاتها أو وقوع الطلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس المدة اللازمة لزوج المواطنة أو زوجة المواطن لنقل كفالتهما بعد وفاة المواطن أو المواطنة أو وقوع الطلاق . أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس المدة اللازمة لزوج المواطنة أو زوجة المواطن لنقل كفالتهما بعد وفاة المواطن أو المواطنة أو وقوع الطلاق . وأكدت في تعميم أنه يتم منح زوج المواطنة وزوجة المواطن شهرين للبحث عن عمل ونقل خدماتهم إليه ، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية . ويجب توفر الشروط التالية : 1- إثبات موافقة الجهات المختصة على الزواج قبل إتمام النقل . 2- إرفاق عقد زواج مصدق . 3- توفر جواز سفر يمكن المغادرة به في أي وقت . 4- موافقة صاحب العمل على النقل أو انتهاء العلاقة العمالية ، ويشمل ذلك أبناء وبنات المواطنة مع سريان صلاحية رخصة العمل . وتضمن التعميم كذلك نقل خدمات أبناء وبنات المواطنة إلى صاحب عمل آخر بعد وفاتها في حال بلوغهم 18 عام ، وفقاً لـ " عكاظ " .

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