شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوجه نصائح هامة عند اختيار مرافق المريض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين نصائح هامة عند إختيار مرافق المريض . وجه الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين نصائح هامة عند إختيار مرافق المريض . وقال " النمر " عبر حسابه الرسمي في تويتر " أن ليس كل شخص يصلح مرافق للمريض سواء في العيادة أو التنويم ، ويجب أن يتحلى المرافق بالصفات التالية : 1- يكون ذرب . 2- أن يكون نشيط . 3- خفيف النوم . 4- لا يعاني ضعف الذاكرة . 5- أن يكون وسيع بطان . 6- شخص متفائل . 7- لا يعاني أمراض متعددة . 8- حسن التعامل مع الآخرين .

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