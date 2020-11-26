شكرا لمتابعة خبر عن فيديو لبداية حالة "سقيا" المطرية العنيفة من مرصد مطار الملك عبدالعزيز بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تزداد حدة الحالة المطرية " سقيا " التي بدأت صباح اليوم الخميس وتأثرت بها عدة مناطق بالمملكة . تزداد حدة الحالة المطرية " سقيا " التي بدأت صباح اليوم الخميس وتأثرت بها عدة مناطق بالمملكة . وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن لقطات من مرصد مطار الملك عبد العزيز لبداية الحالة المطرية في جدة . وأظهر الفيديو الأجواء الغير مستقرة على المرصد والغيوم الكبيرة مع تساقط الأمطار والبرد . وكانت " الأرصاد " قد حذرت من طقس اليوم خاصةً قائدي المركبات لشدة هطول الأمطار وعدم وضوح الرؤية . إقرأ أيضاً :

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