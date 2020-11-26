شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على جدة خلال الساعات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من اقتراب السحب الرعدية الممطرة على محافظة جدة. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من اقتراب السحب الرعدية الممطرة على محافظة جدة. وتوقعت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القادمة على المحافظة. يذكر أن الهيئة نوهت في وقت سابق باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم من مناطق المملكة حتى يوم الأحد المقبل.

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