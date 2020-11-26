شكرا لمتابعة خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة ونشاطاً للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع .

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.