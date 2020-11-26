شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اشتداد حالة "سقيا" وأمطار وغيوم وبرق على الشعيبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): بدأت فجر اليوم الخميس الحالة المطرية سقيا في أغلب المناطق خاصةً مكة المكرمة . بدأت فجر اليوم الخميس الحالة المطرية سقيا في أغلب المناطق خاصةً مكة المكرمة . ونشر باحث الطقس والمناخ زياد الجهني فيديو يرصد الأجواء في الشعيبة صباح اليوم الخميس حيث أظهر الأجواء الباردة والغير مستقرة . كما رصد الفيديو عدم وضوح الرؤية والبرق والأمطار ، محذراً الجميع خاصةً قائدي المركبات من خطر الطرق . إقرأ أيضاً :

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