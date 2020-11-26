شكرا لمتابعة خبر عن أهالي محاسن البلدية يطالبون بوضع مطبات لحماية أطفالهم من الدهس! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم المتعب (صدى): طالب مجموعة من أهالي محاسن البلدية الخامسة بمحافظة الأحساء بوضع مطبات صناعية من الجانبين لحديقة طريق مكة بجوار مركز التأهيل الشامل. طالب مجموعة من أهالي محاسن البلدية الخامسة بمحافظة الأحساء بوضع مطبات صناعية من الجانبين لحديقة طريق مكة بجوار مركز التأهيل الشامل. مشيرين إلى أهمية وجودها حيث يشهد الطريق حركة دائمة ولكثرة مرتادي الحديقة من الأطفال والعائلات. وطالبوا بتدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لحمايتهم قبل حدوث ما لا تحمد عقباه، خصوصا أن عدد من المركبات تسلك هذا طريق بسرعة جنونية.

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