تأهل 10 مشاريع من تعليم عسير لأولمبياد "إبداع"

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى): تأهل سبعة طلاب وثلاث طالبات من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير للتصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "موهبة" 2021 . تأهل سبعة طلاب وثلاث طالبات من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير للتصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "موهبة" 2021 . وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن المتأهلين والمتأهلات هم: أنس عبدالكريم آل ذياب من ثانوية الملك عبدالله بأبها، ومحمد عبدالله القحطاني من ثانوية الملك سلمان للمقررات، ونايف علي القحطاني من ثانوية أبها الأهلية، ورغد محمد العسيري من الثانوية الثالثة بأبها، ومشاعل عبدالله الأحمري من الثانوية العاشرة بخميس مشيط، وندى عبدالرحمن القحطاني من الثانوية الثالثة بأبها، وبدر عائض القحطاني ، وفهد خالد الشهري من ثانوية الفيصل، ونواف خالد بن مشيط من ثانوية طلائع المستقبل، ويزن سعد القحطاني من ثانوية الصديق للمقررات، فيما قدم التهنئة لهم لقاء هذا الإنجاز لتحقيق مراكز متقدمة في التصفيات النهائية التي ستقام مطلع العام المقبل.

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