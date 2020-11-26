بالفيديو.. الأمطار تهطل على الكعبة.. و«أمانة مكة» تحذر من الجوال أثناء البرق

الطائفون ملتزمون بالإجراءات الاحترازية
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تقوم بتسهيل أداء الطائفين والمعتمرين لمناسكهم بكل يسر وسهولة، تزامنًا مع هطول أمطار الخير.
ونشرت رئاسة شؤون الحرمين- عبر تويتر- فيديو لهطول أمطار الخير فوق الكعبة المشرفة، مؤكدة أن الطائفين ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أنها كثفت جهودها في المسجد الحرام استعدادًا لاستقبال هطول الأمطار.
من جانبها، حذرت أمانة العاصمة المقدسة- عبر تويتر- من خطورة استخدام للهاتف النقال أثناء حدوث الرعد و البرق.
مع هطول أمطار الخير، #رئاسة_شؤون_الحرمين، تسهل على الطائفين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مع التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.#المسجد_الحرام pic.twitter.com/dzngG48fwP— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) November 26, 2020
مع هطول أمطار الخير، #رئاسة_شؤون_الحرمين، تسهل على الطائفين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مع التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.#المسجد_الحرام pic.twitter.com/dzngG48fwP— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) November 26, 2020
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