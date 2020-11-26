مراحل التسجيل في جائز ابتكر.. و«منشآت»: تصل لـ300 ألف ريال

دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أصحاب المشروعات والمنشآت الابتكارية لسرعة التسجيل في جائزة ابتكر للمنافسة على جوائز مالية.

وأوضحت هيئة منشآت، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن جائزة ابتكر تعد إحدى مبادرات "منشآت" التي تهدف لنشر ثقافة الابتكار واكتشاف المنشآت الابتكارية بهدف دعمهم وربطهم بالجهات الاستثمارية والممكنة وإبرازهم محليا وعالميا، وذلك ضمن مسارين:

الأول: مسار المنشآت الابتكارية الصغيرة.

الثاني: مسار المنشآت الابتكارية المتوسطة.

أهداف ومراحل الجائزة

وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن جائزة ابتكر تهدف لتحقيق 3 أهداف استراتيجية وهي كالتالي:

- دعم وتمكين المنشآت الابتكارية الرائدة.

- ضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.

- نشر ثقافة الابتكار في المنشآت وربطهم بالجهات الداعمة وإبرازهم محليا وعالميا.

وأشارت هيئة منشآت، إلى أن هناك 4 مراحل يمر بهم المشتركون في المسابقة من التقدم وحتى الترشح للفوز بالجوائز وهي كالتالي:

- التقديم حتى تاريخ 13 ديسمبر 2020.

- إعلان المرشحين في تاريخ 17 ديسمبر 2020.

- المعسكر التدريبي من 20 إلى 25 ديسمبر 2020 (لمسار المنشآت الابتكارية الصغيرة).

- الحفل الختامي في تاريخ28 ديسمبر 2020 (لمسار المنشآت الابتكارية الصغيرة).

جوائز مالية للفائزين

وأوضحت هيئة "منشآت"، أن جائزة ابتكر تقدم جوائز مالية قيمتها 300 ألف ريال للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى لمسار المنشآت الابتكارية الصغيرة، فضلًا عن عدد من الخدمات الأخرى.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يتم تسليم الجوائز للفائزين الثلاث بالمراتب الأولى في مسار المنشآت الصغيرة خلال 45 يوم بعد الإعلان.

وأكدت الهيئة العامة للمنشآت العامة والصغيرة، أن المعسكر التدريبي لمسار المنشآت الابتكارية الصغيرة يتطلب الحضور الشخصي والتفرغ التام.